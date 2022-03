“66 Minutes” dimanche 27 mars sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 27 mars à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Tessae : la voix des élèves harcelés

Tessae est une jeune chanteuse française bien connue des réseaux sociaux : elle a fait du harcèlement scolaire qu'elle a elle-même subit un combat. Elle est aujourd'hui le porte-voix des élèves harcelés.

Pancake : l'autre crêpe

C'est une petite crêpe épaisse et moelleuse de nos goûtés en famille et aux restaurants les plus huppés : le pancake a conquis les français.

Meurtre d'un rugbyman en plein Paris

Son assassinat en plein Paris le week-end dernier a déclanché une vive émotion. Qui a tué l'ancien joueur de rugby Federico Martin Aramburu et pourquoi ?

Séparés mais ensemble

Crise du logement, pouvoir d'achat en berne ou crainte de traumatiser ses enfants...beaucoup de couples séparés continuent à vivre sous le même toit.

66 Minutes Grand Format

Barbecue, planchas, braseros : c'est le printemps !

Le soleil printanier va nous inciter à sortir le barbecue... cet accessoire indispensable du jardin a aujourd'hui son propre salon.