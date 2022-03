“Vive le camping” : la Bretagne en camping-car, jeudi 31 mars sur 6ter (vidéo)

Jeudi 31 mars à 21:10, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouveau numéro inédit de “Vive le camping” qui nous emmène en Bretagne pour des vacances en camping-car.

La « van life », comprenez « habiter dans un véhicule aménagé », c’est la nouvelle grande tendance des vacances. Exit le camping-car classique jugé trop encombrant ! Désormais, pour des vacances itinérantes, on ne jure plus que par ces petits camions aménagés. Des véhicules passe-partout qui permettent de faire étape presque n’importe où, en bord de mer ou en pleine nature. Longtemps réservés aux baroudeurs, ces vans séduisent de plus en plus de familles. L’une des régions plébiscitées par ces vacanciers, c’est la Bretagne et ses 1 772 kms de côtes.

Sophie et Édouard sont des amoureux de la région. Pour la faire découvrir à leur fille de 3 ans, ils ont investi dans un fourgon aménagé. Des vacances itinérantes qui ne vont pas être de tout repos, entre une météo plus que changeante et le rythme imposé par leur petite.

Quentin, Céline et leurs 4 jeunes enfants ne partent plus qu’à bord du van qu’ils ont aménagé. Leur objectif : vivre des vacances de rêve tout en respectant un mode de vie écologique.

Frédéric, grand fan des combis des années 50, emmène sa fille Célia de 19 ans sillonner les routes bretonnes en compagnie d’autres passionnés. Il lui a fait une promesse : la laisser conduire son précieux véhicule pour la 1re fois !