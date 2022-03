“Echappées Belles” : « Les visages de l'Hérault », samedi 2 avril France 5 (vidéo)

Samedi 2 avril à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Ismaël Khelifa va vous emmener dans le département de l'Hérault.

Ismaël Khelifa arpente la côte maritime et l'arrière-pays du département de l'Hérault, pour partir à la rencontre de personnes qui incarnent une véritable harmonie avec les paysages qu'ils habitent.

Que ce soit avec une ostréicultrice sur l'étang de Thau, un scientifique voguant sur la Méditerranée ou un fermier équestre dans le cirque de Navacelles, chacune de ses rencontres lui permet de comprendre ce lien unique qu'ils ont avec la nature environnante.

Les reportages diffusés :

Une journée à Sète.

Le patrimoine maritime de Sète.

La biodiversité de l'étang de Thau.

Le jeu du tambourin/La gestion de l'eau.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Week-end à Istanbul ».

Istanbul est la ville idéale pour un week-end sous le signe de la diversité. Une cité aux mille vies, qui possède de fait un patrimoine d'une très grande richesse. Mais plus qu'un musée à ciel ouvert, cette gigantesque ville attire les touristes du monde entier. La découvrir, c'est aussi se perdre dans le Grand Bazar et s'abandonner aux très nombreuses spécialités qui peuplent les rues et les restaurants.

Jérôme Pitorin débute son périple urbain à bord d'un ferry, au milieu du Bosphore…

Les reportages diffusés :