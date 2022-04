“C à vous” vendredi 1er avril : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Vendredi 1er avril à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

C à vous

La France « se prépare » à un arrêt des importations de gaz russe : quelles conséquences pour l’économie ?



Invité : François Lenglet, essayiste et journaliste économique à TF1 et RTL.

Présidentielle 2022 : Marine Le Pen et Emmanuel Macron au coude-à-coude dans les sondages du second tour.

Invité : Jérôme Fourquet, politologue et directeur du département “Opinion” de l’institut Ifop Opinion.

Le Chef du Jour dans la cuisine de C à vous

Invité : Stéphane Bureau, chef de La Botte d’Asperges à Contres en Loir-et-Cher.

Au dîner de C à vous

Invités : Clémence Monnier et Valentin Vander, membres Les Goguettes présentent leur spectacle “Globalement d’accord” et leur l’album “Le temps béni de la pandémie”, avec un live sur la scène de C à vous.

C à vous, la suite

Spéciale humour politique

Sandrine Sarroche, pour son spectacle éponyme en tournée dans toute la France .

Christophe Barbier, pour la pièce “Élysée” actuellement au Théâtre Montparnasse.

Yves Lecoq, pour son spectacle “Putain 50 ans”.