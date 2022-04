“Echappées Belles” : « Nouvelle-Calédonie, un camaïeu de bleu », samedi 9 avril sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir samedi 9 avril à 20:55 sur France 5, le numéro du magazine “Echappées Belles” : « Nouvelle-Calédonie, un camaïeu de bleu ».

À plus de 17 000 km de Paris, au cœur de l'océan Pacifique, se trouve l'une des destinations les plus paradisiaques : la Nouvelle-Calédonie. Montagne verdoyante, lagon aux eaux turquoise, nous avons tous une vague idée du programme.

Pourtant, l'archipel a encore quelques trésors cachés. La nature offre ici des couleurs aussi variées que les racines de ses habitants. Qu'ils soient métropolitains, kanaks, caldoches, mélanésiens, tous s'entendent à dire qu'ils habitent une île de rêve.

Tiga débute sa découverte dans la ville de Nouméa…

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

La passion des sports d'eau

Les femmes kanak

La faune du caillou

Le vagabond du mont Humboldt

Cowboy tropical

Maîtres piroguiers.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera « Le Perche, région secrète ».

Situé à cheval entre l'Orne et l'Eure-et-Loire, le Perche est une région authentique et pleine de charme, labellisée "parc naturel régional". Avec ses manoirs si caractéristiques, ses anciens corps de ferme et ses villages typiques, le Perche a bien du caractère.

Cette belle campagne s'explore à travers de petites routes tranquilles. Le célèbre cheval de trait, le percheron, emblème de la région, a su trouver ses lettres de noblesse bien au-delà des frontières.

Sophie Jovillard part à la rencontre d'habitants unis par leur amour inconditionnel pour ce territoire méconnu.

Les reportages diffusés au cours de l'émission :