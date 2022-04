“C à vous” jeudi 7 avril : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Jeudi 7 avril à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Rapport du GIEC : il reste seulement trois ans pour conserver une planète vivable.

Invités : Cyril Dion, réalisateur et écrivain, et Bertrand Piccard, explorateur, président et fondateur de la Fondation Solar Impulse.

Présidentielles 2022 : à J-3, la tentation des extrêmes.

Invitée : Caroline Fourest, journaliste, essayiste et directrice de Franc-Tireur.

Le Chef du Jour dans la cuisine de C à vous

Invité : Olivier Valade, chef du restaurant “La Chapelle” au Château Saint-Jean à Montluçon.

Au dîner

Invité : Pene Pati sera en live sur la scène de C à Vous avec le titre “La donna è mobile” tiré de son album “Pene Pati”.

C à vous, la suite

Invitée : Josée Dayan et Christophe Dechavanne, pour les épisodes inédits de “Capitaine Marleau” diffusés demain à 21:10 sur France 2.