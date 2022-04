“50' Inside” samedi 9 avril sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 9 avril à partir de 17:30, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine et les premières images exclusives.

Chaque semaine, Nikos Aliagas dévoile l'actualité des stars dans “50' Inside”. Au sommaire cette semaine :

“50' Inside” L'actu

À la Une : Les Animaux Fantastiques : les secrets d’Harry Potter enfin révélés !

En intimité : Amir, jamais là où on l’attend !

“50' Inside” a suivi Amir qui se lance aujourd’hui un courageux défi : monter seul sur scène au Théâtre Edouard VII, dans une pièce dramatique où il incarne Alfred Nakache, celui qu'on appelle "Le nageur d'Auschwitz".

Portrait : Philippe Katerine.

La story : Sandra Bullock : l’actrice qui vaut de l’or.

“50' Inside” Le Mag

Dans le secret Dubaï : toujours plus haut, toujours plus fou !

Gratte-ciel toujours plus hauts, toujours plus fous îles artificielles et hôtels futuristes, “50' Inside” vous emmène à Dubaï, l’un des villes les plus folles des Émirats arabes unis

Le document d’Inside José Ignacio : le Saint-Tropez de l'Amérique latine.

Florent Peyre sera l'invité cette semaine de Nikos Aliagas en plateau.