“La grande librairie” mercredi 20 avril : François Busnel reçoit Edgar Morin sur France 5 (vidéo)

Mercredi 20 avril à 20:55 sur France 5, François Busnel vous proposera un nouveau numéro de “La grande librairie” qui sera consacré cette semaine à Edgar Morin.

Cette semaine François Busnel vous propose de retrouver l'un des penseurs les plus inspirants de notre époque.

Il est philosophe, historien, sociologue : Edgar Morin a fêté ses 100 ans et vous allez voir, il n'a rien perdu de sa vivacité et de son humour...

Edgar Morin Réveillons-nous !



"Nous ne savons pas ce qui nous arrive et c'est précisément ce qui nous arrive", écrit José Ortega y Gasset.

Que nous arrive-t-il ? Qu'arrive-t-il à la France ? Au monde ? Notre impéritie vient-elle d'une myopie à l'égard de tout ce qui dépasse l'immédiat ? d'une perception inexacte ? d'une crise de la pensée ? d'un somnambulisme généralisé ? Tant de certitudes ont été balayées ! Comment naviguer dans un océan d'incertitude ? Comment comprendre l'histoire que nous vivons ? Comment admettre enfin que, en dégradant l'écologie de notre planète, nous dégradons nos vies et nos sociétés ? Comment appréhender le monde qui se transforme de crise en crise ? Comment concevoir l'aventure inouïe de notre humanité ? Est-ce une course à la mort ou à la métamorphose ? Serait-ce à la fois l'un et l'autre ?

Réveillons-nous !