“Envoyé Spécial” jeudi 21 avril sur France 2 : les reportages au sommaire

Jeudi 21 avril à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Les chevaliers du « made in France »

Des entreprises à taille humaine, des patrons amoureux d’un savoir- faire et d’un terroir, des salariés motivés par leur travail et leur qualité de vie.

Qu’est- ce qui fait courir ces chefs d'entreprises qui ont fait le choix du « made in France » quand il n’était plus à la mode ? Pourquoi ont- il réussi à maintenir dans leurs régions l’emploi et le savoir- faire ?

Un reportage de Kristian Autain, Benjamin Poulain et Xavier Gaillard.

Ces Russes qui fuient Poutine

Ils ont choisi de fuir leur pays, la Russie, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. Envoyé Spécial les a retrouvés à Istanbul, en Turquie, où ils essayent d'organiser leur nouvelle vie, loin de la censure et de la crise économique.

Un reportage de Raphaële Schapira, Guillaume Beaufils et Karim Annette.

Quand la country fait danser la France

Ce reportage n'a pas été, pour le moment, présenté par France 2.