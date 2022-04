“C politique” : soirée spéciale mardi 26 avril à 21:00 sur France 5 avec Karim Rissouli (vidéo)

Dans la foulée de l’élection présidentielle et des soirées électorales proposées par France Télévisions, France 5 propose, mardi 26 avril à 21:00, une soirée spéciale “C politique”.

Retour sur les temps forts d’une campagne électorale sans précédent, un documentaire inédit suivi d’un débat C ce soir animé en direct par Karim Rissouli.

21.00 > Documentaire C politique inédit sur les coulisses et les rebondissements de la campagne

Les réalisateurs, Camille Girerd et Florent Maillet, retracent les coulisses de la campagne présidentielle. Ils nous font vivre les moments clés de cette élection, sur le terrain, au plus près des candidats, de leurs soutiens et des militants.

Des intellectuels et des spécialistes de la vie politique interviendront tout au long du film afin d’apporter leurs analyses.

22.10 > Débat C ce soir en direct

Après ce document exceptionnel, Karim Rissouli proposera un débat en direct avec l’expertise de spécialistes et de fins analystes de la vie politique.

Les invités de ce débat seront communiqués ultérieurement.