“Top Gear France” : Voitures 100% électriques en Norvège, mercredi 27 avril sur RMC Découverte

Mercredi 27 avril à 21:05, RMC Découverte diffusera le 4ème épisode de la nouvelle saison inédite de “Top Gear France” avec Philippe Lellouche, Bruce Jouanny, Le Tone et Luc Alphand.

Cette saison Philippe, Tone, Luc et Bruce se lancent un défi unique : traverser la Norvège d’Est en Ouest en voitures 100% électriques.

Après le Japon, l’Afrique du Sud, le Pérou ou encore le Vietnam, on peut penser que cette nouvelle aventure mécanique au pays du propre sera tranquille ? C’est mal connaître nos animateurs normalement habitués à expérimenter des véhicules thermiques.

Leur mission ? Réussir à rejoindre les Fjords de Stavanger pour se défier sur un circuit électrique au milieu des éoliennes.

Au volant d’une Porsche Taycan Cross Turismo, d’une Audi RS e-Tron GT et d’une Kia EV6, entre éco-trip et egotrip, ils vont envoyer les watts et tester la résistance de leurs véhicules : course, rallye, stock car, drag race, branchement sauvage…

Nos animateurs vont-ils réussir leur virage vert ? Il faudrait déjà qu’ils arrivent au bout du voyage avec encore un peu de batterie...