“C à vous” mercredi 27 avril : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mercredi 27 avril à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Emilie Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Présidentielle 2022 : quels enseignements tirer du scrutin du second tour ?

Invités : Hervé Le Bras, démographe et historien, directeur d’études à l’EHESS et Thomas Huchon, journaliste spécialiste des fake news et du complotisme.

Consommation : rupture de stock sur l’huile de tournesol, hausse des prix… L'inflation pèse sur le moral des Français.

Invité : Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA Commerce & Conso.

Au dîner :

Invité : Louis Bertignac, pour le livre “Jolie petite histoire” et un titre en live sur la scène de C à Vous.

Le chef du jour dans la cuisine de C à Vous

Invité : Bastien De Changy, chef du restaurant “Cambrousse” au château de la Bûcherie à Saint-Cyr-en-Arthies.

C à vous, la suite

Invités : Alessandra Sublet et Théo Curin, pour la fiction “Handigang” diffusée lundi prochain à 21:10 sur TF1.