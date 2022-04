“L'essentiel chez Labro” dimanche 1er mai sur C8 : les invités de Philippe Labro

Philippe Labro vous donne rendez-vous sur C8 dimanche 1er mai à 23:00 pour suivre un nouveau numéro de “L'essentiel chez Labro”. Voici les invités qu'il recevra cette semaine.

“L'essentiel chez Labro”, c'est un magazine tourné vers la Culture avec un grand C, balayant tous les domaines allant du cinéma, à la musique, à la littérature, au théâtre en passant par les expositions, la BD, les jeux vidéo... Tout ce qui est, en fait, considéré comme « non-essentiel », mais qui pourtant, l’est terriblement et qui constitue le sel de nos vies !

Chaque semaine, Philippe Labro reçoit notamment pour une entrevue intimiste et décontractée toutes celles et tous ceux qui font l’actualité culturelle au sens large… Au programme également, des rubriques dont une consacrée à l’art où on ne l’attend pas (digital, réseaux sociaux, happenings, etc.) ou encore des live acoustiques.

Dimanche 1er mai, Philippe Labro recevra :

Jean-Marie ROUART, écrivain, journaliste et essayiste, pour son livre Mes révoltes (Gallimard).

Géraldine LENAIN, spécialiste des arts asiatiques, pour son ouvrage Le Dernier maharaja d’Indore (Seuil).

Orianne AYMARD, universitaire, chercheuse et alpiniste amatrice, auteur de Sous l’oeil de la déesse (Mont-Blanc).

Yara LAPIDUS, auteure-compositrice-interprète franco-libanaise, pour son album « Back to colors ».