“90’ Enquêtes” « Pizza, kebab : que mangeons-nous vraiment ? », mardi 3 mai sur TMC

Mardi 3 mai à 21:15 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera un nouvel inédit du magazine “90' Enquêtes” : « Pizza, kebab : que mangeons-nous vraiment ? ».

La France, le pays de la grande gastronomie, est aussi devenu en quelques années l’eldorado de la restauration rapide et pas chère... Avec ses best-sellers !

La pizza tout d’abord. Nous en mangeons 600 millions chaque année. Elle se classe 2ème sur le podium des incontournables de la restauration rapide. Juste derrière l'indétrônable jambon- beurre, mais devant le burger. Un business en pleine croissance et ultra-concurrentiel, où certains pizzaiolo n’hésitent pas à littéralement casser les prix.

Ainsi, vous découvrirez le premier robot-pizza. Une véritable révolution made in France. Mais que valent ces nouvelles pizzas 2.0 ? Vous le savez, le petit monde de la pizza a été récemment secoué par différentes affaires. En particulier la contamination de certaines préparations industrielles par la bactérie E.Coli. Alors comment sont fabriquées les pizzas que nous mangeons ? Les journalistes de ce document ont mené l’enquête. Notamment sur l’un des ingrédients de base : le coulis de tomate. Et nous allons vous révéler un énorme scandale !

Les journalistes ont remonté toute la filière à l’échelle mondiale. Tout d’abord en Italie, où certains producteurs utilisent des méthodes d’un autre temps pour faire baisser les coûts. Certains champs de tomates y sont cultivés par des immigrés sans papiers, sous-payés, et qui vivent parfois dans des conditions inhumaines. Et il y a pire, nous avons découvert que pour produire encore moins cher, certains industriels n'hésitent pas à se fournir bien plus loin. En Chine. Et parmi les personnes qui ramassent ces tomates, il y a les Ouïghours. Une minorité ethnique qui subit, selon de nombreuses ONG, des mauvais traitements proches de l’esclavagisme moderne. Des prisonniers sont contraints au travail forcé, pour produire des vêtements, du coton ou de la tomate. Un rescapé de ces champs de tomates a accepté de témoigner pour la première fois à la télévision. Son récit est glaçant !

Les journalistes se sont également intéressés au kebab. Ce sandwich popularisé dans les années 70 en Allemagne est aujourd’hui le 4ème plat préféré des Français pour la pause-déjeuner. Un plat réputé gras, et qui n’a pas toujours bonne réputation ! Si de nombreux artisans fabriquent eux même leur broche de viande marinée, une grande majorité utilisent des viandes surgelées, à la composition parfois douteuse. L’hygiène de certains établissements est aussi dans le collimateur des autorités alimentaires. Les journalistes ont suivi des inspecteurs de l’hygiène dans leurs contrôles. Et vous allez voir que certains font froid dans le dos !

Kebab, pizza… Comment s’y retrouver entre un bon et un mauvais produit ? Comment sont vraiment fabriqués nos plats stars de la restauration rapide ?