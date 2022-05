“La grande librairie” mercredi 4 mai : les invités de François Busnel sur France 5 (vidéo)

Mercredi 4 mai à 21:00 sur France 5, François Busnel vous proposera un nouveau numéro de “La grande librairie”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Cette semaine, “La Grande Librairie” consacre une émission spéciale à Annie Ernaux à l’occasion de la parution le 5 mai de son livre Le jeune homme aux éditions Gallimard, ainsi que le Cahier Annie Ernaux chez L'herne.

Lors de cette conversation en tête-à-tête avec François Busnel, Annie Ernaux reviendra sur son parcours d’écrivaine, son rapport à la littérature, aux mots.

Il sera également question de ses gouts littéraires, ses inspirations et aspirations, et ses engagements pour la cause des femmes

Le jeune homme

En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation vécue avec un homme de trente ans de moins qu'elle. Une expérience qui la fit redevenir, l'espace de plusieurs mois, la "fille scandaleuse" de sa jeunesse. Un voyage dans le temps qui lui permit de franchir une étape décisive dans son écriture.Ce texte est une clé pour lire l'oeuvre d'Annie Ernaux - son rapport au temps et à l'écriture.

Cahier Annie Ernaux

Annie Ernaux est aujourd'hui, de façon incontestable, l'un des auteurs français les plus (re)connus dans le paysage littéraire contemporain, son œuvre est traduite dans de nombreux pays et couronnée par de multiples prix (récemment encore le Prix Prince Pierre de Monaco). Ce volume qui lui est consacré permettra tout à la fois de satisfaire les lecteurs les plus érudits mais également de répondre à la curiosité littéraire d'un public de plus en plus large et fidèle.Mêlant regards critiques et interventions plus personnelles...