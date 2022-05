“Vintage Mecanic” saison 7 : Restauration d'une 2CV Sahara jeudi 5 mai sur RMC Découverte

Jeudi 5 mai à 21:05, RMC Story diffusera un nouvel épisode inédit de la 7ème saison du magazine “Vintage Mecanic” présenté par François Allain et réalisé par Karim Ben Mahmoud.

Restaurations exceptionnelles pour cette nouvelle saison !

François Allain va pouvoir, grâce à ses 12 garages spécialisés dans la restauration automobile, laisser libre cours à ses plus folles envies pour cette nouvelle saison : 17 véhicules au total !

Épisode 5 : 2CV Sahara



Sortez le porte-monnaie, François Allain s’attaque à la 2CV la plus chère de l’histoire ! Une voiture mythique, très recherchée par les collectionneurs. La seule voiture de série au monde à posséder 2

moteurs et 2 boîtes de vitesses : la 2CV Sahara. Moins de 700 exemplaires ont été produits, de 1958 à 1966. Cette Deuche, c’est un véritable monstre tout-terrain capable de grimper des pentes de plus de 45% et de dépasser les 100km/h !

La mission est simple : restaurer ce modèle à l’origine. Révisions des deux moteurs, remplacement de la sellerie et de la capote ainsi qu’une fabrication complète d’un nouveau châssis, comme à l’origine, sont au programme !

Problème : avec cet oiseau rare, tout coûte cher. Heureusement, il peut compter sur son pool de restaurateurs, toujours prêts à lui filer un coup de main. Surtout quand il s’agit d’un modèle français aussi mythique !

La 2CV tout-terrain ne s’illustre pas que dans les dunes du Sahara mais aussi sur la glace de Lans-en-Vercors ! François Allain y conduira une autre Deuche iconique à deux moteurs : la Bi-Bip. Un modèle conçu spécialement pour le Dakar 2005.