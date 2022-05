“Recherche appartement ou maison” : spéciale « Bords de mer » vendredi 6 mai sur M6 avec Stéphane Plaza

Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 vendredi 6 mai à 21:10 pour une spéciale « Bords de mer » de “Recherche appartement ou maison”.

Une émission inédite très spéciale avec 3 recherches immobilières en bord de mer ! Stéphane Plaza, Caroline Gherman, Agnès Bardoux, nos 3 experts en immobilier, ont 1 mois pour relever les défis proposés au bord la Méditerranée et du côté de la Manche !

À Marseille, Alisson, 33 ans, Manu, 35 ans et leurs 3 petites filles rêvent d’une belle maison familiale. Mais après deux années de recherches et quelques visites décevantes, ils n’ont toujours pas eu de coup de cœur. Stéphane Plaza a fait le déplacement jusqu’à Marseille pour aider cette jolie famille. Il va se confronter aux problèmes du marché très tendu des bords de la méditerranée. Va-t-il malgré tout trouver la maison tant attendue ?

Florence et Richard, 54 ans et originaires de Lyon, ont toujours rêvé de s’installer au bord de la mer. Leurs deux enfants étant autonomes, ils ont franchi le cap et aujourd’hui ils sont à Antibes, mais en appartement. Depuis leur arrivée, ils recherchent activement une grande maison avec une belle vue mer. Seulement voilà, 3 ans de recherche, 80 visites et toujours rien… Caroline Gherman, notre nouvelle experte en immobilier dans le Sud, va prendre le dossier en mains. Va-t-elle trouver la maison qui fera enfin leur bonheur ?

Solène, 32 ans, vit en appartement à Nantes. Grâce au télétravail, elle va enfin pouvoir réaliser son rêve : retrouver sa ville de cœur, Saint-Malo, et son élément : la mer ! Mais sa recherche à distance s’avère difficile et Solène désespère de voir son projet aboutir. Peu de biens sur le marché malouin, une région très prisée par les Bretons et même les Parisiens... Un challenge pour Agnès Bardoux qui va se lancer dans cette recherche compliquée. Va-t-elle trouver l’appartement qui va permettre à Solène de profiter pleinement des joies de la mer ?