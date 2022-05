“Enquête d'action” « Agressions, accidents : urgences vitales à Melun », vendredi 6 mai sur W9 (vidéo)

Vendredi 6 mai à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Agressions, accidents : urgences vitales à Melun ».

Situé à une soixantaine de kilomètres de Paris, Melun compte 40 000 habitants. C’est la troisième ville la plus peuplée de Seine-et-Marne. Pour venir au secours de la population, une centaine de médecins, d’infirmiers et d’ambulanciers interviennent jour et nuit.

Accidents de la route, chutes de cheval ou agressions à l’arme blanche, le Samu de Melun réalise plus de 5 000 interventions par an. Des missions typiques de la région, qui sont devenues le quotidien des urgentistes.

Avec plus de 250 centres équestres, la Seine-et-Marne abrite le plus grand nombre de clubs hippiques en France. Ce qui donne lieu à de nombreux accidents, l’équitation arrivant au 3e rang des sports les plus dangereux. Sirine, médecin urgentiste depuis 7 ans, sera appelée pour un cas délicat. Une jeune femme tombée de son cheval est dans un état de panique extrême. L’équipe médicale devra agir prudemment car les nerfs de la moelle épinière sont peut-être touchés.

Les urgentistes seront également confrontés à une situation particulièrement difficile : un jeune homme de 17 ans agressé à l’arme blanche un samedi soir en plein centre commercial. Il faudra évacuer la victime le plus rapidement possible, loin de la foule. Le blessé, conscient, a du mal à respirer car son poumon semble perforé. En 2021, le SAMU 77 a pris en charge plus de 200 missions impliquant des urgences vitales.