“Restons Zen” mercredi 11 mai : les invités reçus par Anaïs Bouton sur Paris Première

Mercredi 11 mai à 21:00, Anaïs Bouton vous proposera de suivre sur Paris Première un nouveau numéro du magazine “Restons Zen”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Dans “Restons Zen”, Anaïs Bouton arbitre des débats sans langue de bois sur tous les grands sujets qui rythment la vie politique.

Chaque semaine, Éric Naulleau fait face à un contradicteur différent, Alba Ventura présente les coulisses de la politique et Sandrine Sarroche met son grain de sel avec ses très personnelles chroniques en chanson.

Au sommaire du mercredi 11 mai 2022 :

Le chroniqueur face à Eric Naulleau : Mathieu Bock-Côté.

La polémique : Gauche unie, jusqu’à quand ?

Invités : Renaud Dely, éditorialiste politique et auteur de Anatomie d’une trahison (éditions de l’Observatoire), et Caroline Mecary, avocate et candidate NUPES aux législatives.

L'événement : Emmanuel Macron officiellement réinvesti : Où est passé le gouvernement ?

Invités : Nicolas Domenach, éditorialiste politique et auteur de Macron, pourquoi tant de haine ? chez Albin Michel, Renaud Dely et Caroline Mecary.

Législatives 2022 : Eric Zemmour, déjà la fin de partie ?

Invités : Nicolas Bay, le vice-président exécutif de Reconquête et co-directeur de campagne pour les législatives, et Géraldine Woessner, journaliste politique au Point, qui suit les coulisses de Reconquête depuis la création du mouvement.

Ils seront rejoints en fin de plateau par Gilles Platret, le vice-président de LR.