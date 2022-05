“Faites entrer l’accusé” : « Emile Louis, les disparues de l'Yonne » dimanche 15 mai RMC Story

Dimanche 15 mai à 21:05, RMC Story vous proposera une version « remasterisée » de “Faites entrer l'accusé” consacrée à Emile Louis et à l'affaire des disparues de l'Yonne.

Les disparues de l’Yonne : l’une des affaires de disparition les plus retentissantes que la France ait connue. Entre 1977 et 1979 sept jeunes filles de la DDASS se sont volatilisées sans laisser de trace...

Mais ce n’est qu’en 2000, grâce à la ténacité du gendarme Christian Jambert, qu’Emile Louis, un conducteur de car à la retraite, a été interpellé. Mis en examen pour « enlèvement et séquestration », il est placé en détention. Le 16 janvier 2001, il revient « intégralement » sur ses aveux et clame son innocence. Le mois suivant, l’ancien chauffeur de bus est accusé dans une autre affaire de viols avec tortures et actes de barbarie sur sa seconde épouse et la fille de celle-ci. En 2004, il a fini par donner des informations permettant de retrouver deux des corps. Presque 30 ans d’indifférence et de raté judiciaires, 30 ans de désespoir pour les familles.

Ee 26 novembre, Emile Louis est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Une peine qui sera confirmée par la cour d’appel de Paris, en juin 2006. Il mourra en prison le 20 octobre 2013.

Dans ce document, Faites entrer l’accusé retrace une affaire qui n’aurait pas eu d’épilogue sans les médias.

