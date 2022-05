“Enquête Exclusive” : « Groenland, la vie au bout du monde » dimanche 15 mai sur M6 (vidéo)

Dimanche 15 mai à 23:00, Bernard de la Villardière vous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” : « Groenland, la vie au bout du monde ».

En danois, « Groenland » signifie « terre verte ». Un nom étonnant pour la plus grande île du monde, quatre fois grande comme la France, recouverte à 80% par une calotte glaciaire.

Cette immense terre de glace isolée fascine. Et de plus en plus de touristes se lancent à sa conquête. Victor, un Français, a embarqué à bord d'un brise-glace de 73 mètres de long pour découvrir cette nature vierge d’une beauté à couper le souffle mais qui n’est pas sans risque. Entre températures polaires, icebergs et ours blancs, le Groenland reste une terre brute et hostile.

Les 56 000 Groenlandais ont appris à vivre dans ces conditions extrêmes. Dans le village de Oqaatsut, la chasse aux rennes et aux phoques et la pêche rythment le quotidien des trente-cinq villageois. Ici, pas d’eau courante, pas de médecin ni de coiffeur. Une unique salle de classe fait office d’église et de dispensaire. Et pour se déplacer, le chien de traineau reste le moyen le plus efficace.

Sur ce territoire immense, où aucune route ne relie les villes, les malades doivent être évacués en hélicoptère ou en avion. Kristian est chirurgien. Régulièrement, il prend en charge des patients en état critique qu’il transporte par les airs vers le seul hôpital de Nuuk, la capitale.

À Nuuk, la vie est un peu moins rude que dans le reste du pays. La jeunesse groenlandaise, de plus en plus branchée, est déterminée à rompre l’isolement de cet univers gelé en fréquentant les boîtes de nuit, les concerts et même les restaurants gastronomiques.

Mais pour cuisiner, il faut être imaginatif car les réfrigérateurs sont souvent vides. Sur cette terre polaire, composée à 90% de permafrost, impossible de faire pousser des légumes. Tous les produits frais sont importés par bateau d'Islande et du Danemark. Mais la situation pourrait bien changer car Rasmus, un jeune entrepreneur, a imaginé une solution futuriste pour faire pousser des salades dans l'Arctique !

Si rien ne pousse sur ce territoire glacé, le sous-sol regorge néanmoins de trésors : de l'uranium, du fer, des hydrocarbures, des terres rares et même des rubis, parmi les plus beaux et les plus rares de la planète ! Vincent, un gemmologue français, sort de terre des pierres d’une beauté incomparable qui seront vendues chez les plus grands joailliers de la planète.

Au cœur de l'Arctique, plongée au Groenland pour découvrir la vie au bout du monde.