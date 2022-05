“90' Enquêtes” : « Plongée avec les motards de la police parisienne » mardi 17 mai sur TMC

Mardi 17 mai à 21:15 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera un nouvel inédit du magazine “90' Enquêtes” : « Courses-poursuites et fous du volant : plongée avec les motards de la police parisienne ».

Ce sont des as de la conduite… Et des policiers hors norme ! Dans le trafic parisien, vous ne pouvez pas les manquer : au guidon de leurs puissantes cylindrées, les 250 motards de la préfecture de police font régner l'ordre. Ils parcourent plus de 2 millions de kilomètres par an prenant parfois tous les risques.

Pendant plusieurs semaines, les caméras de “90' Enquêtes” ont suivi les policiers de cette unité très spéciale au cours de leurs missions dans les rues de la capitale.

A l’image de Mickael, major, un sacré personnage de 42 ans. Son domaine : la nuit. Notamment dans le quartier des Champs-Elysées où de plus en plus de fêtards recherchent les sensations fortes à grand renfort de nouvelles drogues et d'accélérations ravageuses.

Son collègue Pierre, lui, travaille en journée et en moto banalisée. Ils sont plus de 100 000 à sillonner la capitale quotidiennement. Et certains d'entre eux se croient tout permis dans la circulation.

Enfin, Eric est un spécialiste des escortes médicales. La compagnie en assure 6 par semaine en moyenne. Quand une vie est en jeu, c'est à lui qu'on fait appel. Sa mission : ouvrir la voie aux ambulances du SAMU dans le trafic infernal de la capitale.

Entre courses-poursuites, fous de vitesse et excès en tous genres, plongez dans le quotidien à 100 à l'heure des motards de la police parisienne.