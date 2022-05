“Sept à Huit” : Louane se confie dans « Le Portrait de la Semaine » dimanche 15 mai sur TF1

Elle sera à l'affiche de la mini-série événement “Visions” diffusée à partir de lundi soir sur TF1. Louane se confie à Audrey Crespo-Mara pour « Le Portrait de la Semaine » du magazine “Sept à Huit” ce dimanche 15 mai.

Elle est d’une fraîcheur et d’une spontanéité désarmantes ! Depuis 10 ans déjà, les Français la voient grandir.

Remarquée dans « The Voice », célébré dans « La Famille Bélier », Louane n’a que 16 ans quand elle vit ce succès phénoménal et un drame familial. Perdant son père et sa mère, en l’espace de quelques mois.

Mais plutôt que de s’enfermer dans son malheur, elle préfère s’émerveiller de son bonheur. Une belle leçon de vie…

