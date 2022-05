“Vive le camping” en Bretagne à Erquy, jeudi 19 mai sur 6ter

Jeudi 19 mai à 21:10, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouveau numéro inédit de “Vive le camping” : « Bretagne : un camping populaire sur la Côte Sauvage ».

Cette semaine, Élodie Gossuin nous emmène à Erquy, en Bretagne, sur la Côte Sauvage, dans un camping 4 étoiles situé pas loin de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel. Avec ses trois hectares de nature et sa piscine couverte, climat breton oblige, il accueille des habitués qui viennent en famille depuis plusieurs générations. Ils apprécient les soirées de danses folkloriques et les fameuses crêpes de Mamie Galette, une figure du camping.

Comme la tribu d’Elvis, originaire de Beauvais : avec son père Daniel, sa femme Émilie et leurs deux fils Quentin et Matéo, ils s’installent chaque été dans une caravane de 10m². Au programme, course de kart à pédales et visite du Mont-Saint-Michel.

Sous leur tente de 30m², Emmanuelle et Davy s’apprêtent à vivre des vacances agitées avec leurs trois garçons : pas simple de les occuper ! Heureusement, la maman a instauré des corvées de vaisselle et le papa, éducateur sportif, ne manque pas d’énergie.

En revanche, Séverine, jeune maman solo et pompier volontaire, va passer pour la première fois ses congés sans mari, mais avec ses deux enfants et une amie. Malgré son budget très serré, elle veut les emmener en excursion au cap Fréhel.

Pour les nouveaux propriétaires du camping aussi, c’est la première saison. Julien et Anne-Séverine ont laissé tomber leurs anciens boulots de commerciaux pour changer de vie, en espérant avoir plus de temps à consacrer à leurs enfants. Comment vont-ils s’adapter à la gestion de l’établissement ?