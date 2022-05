Agriculture : où sont passés les milliards de l’Europe ? Enquête de “Cash Investigation” le 7 juin sur France 2

Mardi 7 juin à 21:10 sur France 2, Elise Lucet vous proposera de suivre un nouveau numéro du magazine “Cash Investigation” dont le thème sera : « Agriculture : où sont passés les milliards de l’Europe ? »

La PAC, vous en avez forcément entendu parler. La politique agricole commune est le deuxième plus gros budget de l’Europe, avec 55 milliards d’euros versés chaque année. Et, surtout, la France est le premier pays à en bénéficier, avec 9 milliards d’euros par an.

Mais, bizarrement, cet argent ne va pas toujours aux agriculteurs. En France, certains paysans ne touchent rien, quand de grands groupes empochent plusieurs millions d’euros de subventions par an.

Une PAC inéquitable, donc, puisque la moitié des subventions allouées revient à 20 % de bénéficiaires, quand 80 % doivent se partager le reste.

Depuis 2015, une partie des subventions de la PAC doit servir à préserver la biodiversité et à lutter contre les pollutions agricoles. C’est ce qu’on appelle « le paiement vert ».

Cash investigation vous révélera que cette révolution verte a coûté des milliards d’euros mais que ces objectifs écologiques sont loin d’être atteints.

La journaliste Véronique Blanc a également enquêté en Corse sur des histoires de fraudes aux aides PAC. De l’argent public qui aurait été détourné et qui, malgré les alertes de l’Europe, n’a jamais été remboursé.

Ces affaires de fraude conduiront l’équipe de Cash investigation et Élise Lucet sur une dernière piste. Celle d’un milliardaire qui, à la tête d’une multinationale, a profité de l’argent du contribuable en s’accaparant des terres et des subventions européennes. Cet homme, Andrej Babis, est le plus puissant de la République tchèque. Élu Premier ministre en 2017, encore à la tête du pays il y a quelques mois, ce dirigeant politique est aussi le deuxième homme le plus riche du pays.

Retrouvez cet épisode de Cash investigation en avant-première sur france.tv dès le mercredi 1er juin 2022.