“C à vous” mardi 17 mai : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

C à vous

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien devenu chef de guerre :

Invités : Regis Genté, correspondant dans l'ancien espace soviétique et Stéphane Siohan, correspondant en Ukraine qui publient “Volodymyr Zelensky : dans la tête d’un héros”.

Pouvoir d’achat, réforme des retraites.... quels grands chantiers attendent la Première ministre, Élisabeth Borne ?

Invité : Nicolas Beytout, journaliste, directeur l'Opinion.

Au dîner de C à Vous



Invité : Max Richter présente son album “The new four seasons” avec un live sur le plateau de C à Vous.

Le chef du jour dans la cuisine de C à Vous



Invité : Yonni, chef de “Ríos dos camaraos” à Montreuil.

C à vous, la suite

Invités : Marion Cotillard, Melvil Poupaud et Arnaud Desplechin pour le film “Frère et soeur” en compétition à Cannes.