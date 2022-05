“Echappées Belles” : « La Loire à vélo », samedi 21 mai sur France 5 (vidéo)

Samedi 21 mai à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Ismaël Khelifa vous proposera de découvrir la Loire à vélo.

Avec ses 900 km de voies sécurisées et balisées : voies vertes, pistes cyclables, routes à faible circulation, menant de Nevers à l’Atlantique, la « Loire à vélo » est un itinéraire cher aux amoureux de la « petite reine ».

Tout au long du parcours, les cyclistes de la région – et d’ailleurs – sont invités à découvrir une nature préservée. Au fil des coups de pédale, ils s’immergent dans les paysages mais aussi dans l’histoire. Qualifiée de vallée des rois, avec ses prestigieux domaines (Chambord, Chenonceau, Angers, des ducs de Bretagne…), ou de jardin de la France, le Val de Loire est unique car en grande partie inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Quand on parle de la « Loire à vélo », il est essentiel d’évoquer le charme des villes et villages de charme qui s’égrainent en route. Les habitats troglodytiques, les vignes à flanc de coteaux, les îlots sauvages, et une gastronomie riche et gourmande, sont autant d’invitations à mettre un pied à terre.

Enfin, pas de « Loire à vélo » sans son fleuve… Il est le plus long fleuve de France, fort de ses 1 000 kilomètres, entre sa source en Ardèche et l’estuaire de Saint-Nazaire, où elle donne le nom de Loire-Atlantique en s’offrant à l’océan. C’est aussi le fleuve le plus sauvage de France où vivent saumons, loutres, castors, silures, angéliques des estuaires et bien d’autres espèces. La Loire est aussi souvent considérée comme une frontière météorologique, on parle du nord ou du sud de la Loire.

De l’Orléanais à la côte atlantique, Ismaël Khelifa enfourchera son vélo pour aller à la découverte des trésors de cette Loire à vélo qui réunit sur un seul et même itinéraire des familles autant que des passionnés, des nostalgiques ou encore des engagés dans la préservation de l’environnement. Une Échappée faite de belles rencontres, d’immersions en nature, autant que de culture !

Comment agissent les locaux pour mettre ces trésors en valeur et encourager les voyageurs de passage à prendre le temps de les découvrir ? Par quel moyen se mobilisent-ils pour veiller à préserver le caractère sauvage des lieux malgré la fréquentation ?

Les reportages diffusés :

La véloroute 6

Les troglodytes

Les fous du vélo

L'éco-aventure de Philomène

La Loire, fleuve sauvage

Les cycles entrepreneurs.

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de revoir le numéro « Italie, escale dans les Pouille ».

C'est la destination idéale pour découvrir une Italie authentique, profiter d'une gastronomie raffinée et se ressourcer au cœur d'une nature préservée.

Ses falaises escarpées, ses villages inondés de lumière, ses plages de sable fin et son patrimoine baroque : tout est réuni pour succomber au charme des Pouilles. Un charme qui longtemps a été caché par la popularité de ses voisines italiennes : la Sicile ou la Toscane.

Tiga débute son voyage par le littoral : les petits villages qui le bordent sont légion et les maisons en pierre posées à flanc de falaise fourmillent dans les environs.