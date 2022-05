« L'incroyable aventure des nouveaux bébés pandas de Beauval », jeudi 26 mai sur M6 (vidéo)

A voir ou à revoir sur M6 jeudi 26 mai à 21:15, Dimanche 29 août à 21:05, « L'incroyable aventure des nouveaux bébés pandas de Beauval », un document qui a été précédemment diffusé dans le magazine “Zone Interdite”.

Beauval, dans le Loir-et-Cher, a fait la une de l'actualité au début du mois avec la naissance de deux bébés pandas. Quatre ans après la naissance de Yuan Meng, l'arrivée de ces petits jumeaux marque une nouvelle victoire pour le parc. Avec moins de 4 000 individus dans le monde, le panda est devenu le symbole des espèces en voie de disparition. Et s'ils se reproduisent à Beauval, ce n'est pas un hasard. Ce parc est aujourd'hui un des plus grands centres de préservation de la vie sauvage dans le monde.

Tout est mis en œuvre pour favoriser la reproduction de toutes les espèces et plus de 900 naissances sont célébrées chaque année. Parmi elles, des bébés koalas, des girafons, des petits hippopotames et même des bébés lamantins…

Première maternité de France pour les animaux sauvages, Beauval possède également la plus grande clinique vétérinaire de notre pays. Un établissement doté des équipements les plus modernes : scanner, radiologie, échographie etc… Chaque année, plus de 1 200 animaux bénéficient des soins prodigués par les sept vétérinaires.

Zoo préféré des Français, Beauval est visité chaque année par plus d'un million et demi de personnes qui viennent découvrir les 35 000 animaux du parc.

Dans les coulisses du 4ème plus beau zoo du monde (selon le classement Trip Advisor), Zone Interdite a suivi au plus près les fabuleuses naissances des bébés pandas mais aussi celles, tout aussi émouvantes, d'autres espèces menacées. Pendant plus de six mois, Zone Interdite a accompagné vétérinaires et soigneurs du parc dans le combat qu'ils mènent quotidiennement pour la sauvegarde de la vie sauvage.