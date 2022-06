“Echappées Belles” : « Week-end à Amsterdam », samedi 4 juin sur France 5 (vidéo)

Samedi 4 juin à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Jérôme Pitorin vous propose un week-end à Amsterdam.

Classée parmi les villes européennes les plus agréables à vivre, Amsterdam continue de se transformer et de se réinventer sans jamais oublier d’y cultiver un art de vivre à l’ancienne, donnant tout son sens à cette notion de Gezellig, un terme intraduisible que les Amstellodamois emploient pour exprimer à la fois un moment sympathique, une convivialité et une chaleur humaine.

Jérôme Pitorin part à la découverte d’Amsterdam, une ville où il fait bon vivre.

Les reportages diffusés :

Le recyclage à l'abordage

Le Joordan, le quartier du coeur

Flower power

La gastronomie néerlandaise au goût du jour

Marché au puces de Waterlooplein et port d'Amsterdam

Giethoorn, la Venise des Pays-Bas.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Le Luberon, de village en village ».

Le Luberon ne se résume plus, comme autrefois, à un massif s’étirant au soleil sur 80 km d’ouest en est, de Cavaillon à Manosque. Le Luberon, aujourd’hui, c’est un nom magique, presque un mythe, qui double à lui seul le prix des locations et des ventes. Ce qui explique pourquoi cette micro-région déborde largement du massif, englobant des villages des monts du Vaucluse comme Gordes ou Roussillon, et d’autres appartenant au pays de la Sorgue, comme L’Isle-sur-la-Sorgue ou Fontaine-de-Vaucluse, devenus pour certains l’emblème même du Luberon. Ismaël Khelifa va découvrir la région en commençant son voyage par l'incontournable village de Gordes.

C’est aussi une des régions les plus visitées de France : Chaque année, plus d’un million de touristes viennent découvrir ce trésor de Provence. Les villages du Luberon ont cette particularité d'être soit perchés soit adossés aux massifs du Luberon et des Monts de Vaucluse. Tous sont posés dans un paysage d'oliviers, de vignes, de forêt méditerranéenne ou de vergers.

Chaque point de vue est unique et offre un panorama sur les massifs les plus réputés du sud de la France: le Luberon, le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail, les Alpilles, parfois la Ste Victoire... Chacun de ces villages a préservé à sa manière son coeur historique et son architecture caractéristique... Maisons bourgeoises en centre village ou Mas et Bastides dans la campagne alternent avec ruelles caladées et jardins fleuris, ruines et églises perchées, canal et vieux puits…