“Enquête Exclusive” « États-Unis : enquête sur les multimillionnaires du loto » à revoir dimanche 5 juin sur M6 (vidéo)

Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 5 juin à 23:00 pour voir ou revoir le numéro du magazine “Enquête Exclusive” « États-Unis : enquête sur les multimillionnaires du loto ».

Devenir multimillionnaire en quelques secondes, c'est possible… en Amérique. Aux États-Unis, 25% de la population joue aux jeux d'argent. Le pays compte 46 loteries télévisées et les sommes à gagner atteignent des records : plus d'un milliard de dollars selon les cagnottes ! Une véritable institution qui déchaîne les passions ! Mais que deviennent les gagnants du loto ? Que font-ils de ces millions de dollars ? Comment leur vie s'est-elle subitement transformée ? Et pourquoi certains Américains sont-ils partis en croisade contre la loterie ?



Pendant plusieurs mois, les équipes d'Enquête Exclusive ont tenté de percer le mystère de cette étonnante addiction américaine. Nos caméras ont suivi, au quotidien, certains de ces gagnants, devenus tout à coup immensément riches. Anciens travailleurs sociaux, vivant avec un petit salaire, les Morrison ont empoché 170 millions de dollars à la loterie. Depuis, ils ont pris goût à la démesure : manoir de luxe, piscines, voitures de courses, shopping chez les plus grands couturiers et champagne à gogo dès le petit déjeuner. D'autres, comme Denis « le biker », ont choisi de s'acheter une liberté absolue. Quant à Kirton et Billy, grâce à leur pactole, ils ont décidé de s'offrir une éternelle lune de miel.



Ces destins font évidemment rêver tous les Américains. Exceptionnellement, les caméras d'Enquête Exclusive ont été autorisées à tourner dans les coulisses de la plus grosse loterie du monde, le Power Ball, qui propose un gros lot allant jusqu'à 1,6 milliards de dollars ! Tous les regards sont alors braqués sur les gagnants qui récupèrent fièrement leurs billets en direct à la télévision.

Mais cette passion nationale ne plaît pas à tout le monde. Au pays du billet vert, les défenseurs des valeurs chrétiennes ont décidé de s´attaquer aux loteries. Et certains états, comme le Mississipi et l'Utah, ont même réussi à les faire interdire.



Une enquête fascinante sur les nouveaux multimillionnaires du loto et une plongée profonde dans l'univers des jeux d'argent.