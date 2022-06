Dimanche 5 juin à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Jean-Pierre Mignard, avocat au Barreau de Paris. Hôpital : les urgences en alerte. Invité : Mathias Wargon, médecin urgentiste. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Ukraine️ : la guerre sans fin ? Nicolas Delesalle, grand reporter à Paris Match. Michel Goya, militaire et historien. Stéphane Siohan, journaliste.



Michel Duclos, diplomate. Véronique Nahoum Grappe, anthropologue.