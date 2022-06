“Enquête d'action” « Urgences à Carcassonne : alerte maximale dans la cité médiévale », vendredi 10 juin sur W9

Vendredi 10 juin à 21:10 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir un nouveau numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Urgences à Carcassonne : alerte maximale dans la cité médiévale ».

La cité médiévale de Carcassonne est une ville touristique connue dans le monde entier, avec près de 8 000 visiteurs par jour en haute saison. Enquête d’Action vous propose de découvrir le travail du Samu de Carcassonne. Accident de voiture, accident domestique, chute de cheval, ou même suicide… Dans l’Aude, les urgentistes effectuent près de 3 000 sorties par an.

Régulièrement, l’hélicoptère du Samu décolle pour emmener les secouristes dans des villages isolés au milieu de la campagne. Charles, un jeune médecin, va effectuer l’un de ses tous premiers vols, pour aider un homme qui a fait une grave chute de skateboard. Toujours en campagne, Cécile doit secourir une femme victime d’un accident d’équitation : son cheval l’a blessée au ventre et pourrait avoir touché des organes vitaux.

Damien, médecin chevronné, doit faire vite pour sauver une jeune femme en train de s’étouffer à cause d’un simple aliment : une scène de la vie quotidienne qui peut avoir de graves répercussions ! Dans le même temps, ses collègues tentent d’apaiser les douleurs d’un nourrisson qui a été gravement ébouillanté.

La ville est aussi desservie par de gros axes autoroutiers, où les collisions sont spectaculaires. 24 heures sur 24, les 20 médecins du Samu se relaient pour arriver le plus vite possible sur les lieux des crashs les plus graves. Fanny doit faire preuve de sang-froid pour secourir 3 blessés graves. En quelques secondes, elle va devoir prendre les bonnes décisions pour leur sauver la vie.

Enquête d’Action auprès des médecins de toutes les urgences au Pays Cathare !