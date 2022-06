“Enquête de santé” : « Les pouvoirs thérapeutiques de l'eau » mardi 14 juin sur France 5 (vidéo)

Mardi 14 juin à 21:00 sur France 5, le magazine “Enquête de santé” présenté par Marina Carrère d’Encausse proposera le documentaire « Les pouvoirs thérapeutiques de l'eau », réalisé par Céline Bittner, qui sera suivi d'un débat.

“Enquête de santé” propose une soirée consacrée aux vertus thérapeutiques de l'eau avec sur la santé.

Douce ou salée, chaude ou froide, l’eau aurait d'étonnants pouvoirs sur notre corps et notre esprit. Rhumatismes, asthme, maladies de peau, dépression... De plus en plus de soignants l’utilisent comme un traitement naturel à part entière. Si les vertus thérapeutiques du milieu aquatique sont connues depuis l’Antiquité, la science cherche aujourd’hui à percer les mystères de ces bienfaits.

Riches en minéraux et en oligo-éléments, les eaux de source auraient de nombreux effets positifs sur notre santé. Chaque année, 500 000 Français profitent des bienfaits des cures dans 89 stations thermales. Principale indication : les rhumatismes qui totalisent à eux seuls 67 % des prescriptions médicales. Mais que se cache-t-il dans ces eaux ? D’où viennent leurs vertus réparatrices ?

À Biarritz, le Dr Guillaume Barucq, médecin généraliste et passionné de surf, prescrit à ses patients des « ordonnances bleues », dans lesquelles il préconise des activités aquatiques pour soulager les symptômes de la mucoviscidose ou de la sclérose en plaques.

L’eau peut-elle agir comme un véritable antidépresseur ? C’est aussi ce que la science cherche à démontrer. Depuis plusieurs années, des chercheurs observent les effets de la plongée sous-marine sur la santé mentale. Un véritable espoir de guérison pour les victimes de stress et d'épuisement professionnel.

Et si la solution était de baisser le thermomètre pour profiter de tous les bienfaits thérapeutiques de l’eau ? La nage en eau froide fait de plus en plus d'adeptes, car elle aurait d’étonnants pouvoirs. Elle stimulerait les défenses immunitaires et serait un formidable accélérateur de bien-être.

Les invités du débat :

Dr Jean-Michel Borys, endocrinologue nutritionniste.

Dr Guillaume Barucq, médecin généraliste, auteur de Surf thérapie (Editions Surf Prévention)

Dr Dominique Cupillard, médecin de la Fédération Française de Natation, Présidente de la commission Natation Santé.

Christine Lafforgue, biologiste et chimiste, Maître de conférences / Université Paris-Saclay.

Pr Raphaël Haumont, professeur de physico-chimie - Université Paris-Saclay.

Céline Bittner, journaliste, réalisatrice du film.