“Réseau d'enquêtes” : « Faut-il réensauvager la France ? » à revoir mercredi 15 juin sur France 3

Mercredi 15 juin à 23:15, Charles-Henry Boudet vous proposera de voir ou de revoir le numéro de “Réseau d'enquêtes” : « Faut-il réensauvager la France ? ».

En France, seul 1% du territoire est encore à l’état sauvage.

L’homme n’a cessé, depuis la nuit des temps, d’empiéter sur l’espace vital de l’animal. Depuis 1960, la population d’animaux sauvages a diminué de moitié sur le globe. En France, une espèce sur trois est menacée, et seul 1 % du territoire est encore à l’état sauvage.

Réintroduction de loups, d’ours, de lynx, libre évolution et protection stricte de territoires, face à l'extinction massive de la biodiversité, les initiatives de réensauvagement, le plus souvent citoyennes, se multiplient. Pour autant, la situation reste fragile et souvent explosive.

Charles-Henry Boudet nous emmène en Lozère et dans la Drôme, au plus près de ces hommes et de ces femmes qui vouent leur vie à la préservation de la nature et des écosystèmes, et à la sauvegarde des espèces.

Les invités de l'émission sont :

Florian Drouard • Responsable de la réintroduction du cheval de Przewalski • Association Takh.

Sébastien Carton de Grammont • Responsable du Centre d'élevage du cheval de Przewalski • Association Takh.

Béatrice et Gilbert Cochet • Administrateur de l’ASPAS (Association pour la protection des animaux sauvages).

Yannick Osty • Responsable du Parc aux loups du Gévaudan.

Alain Pouget • Responsable de la coordination rurale (07).

Jean David Julien • Eleveur de brebis en Lozère.

Christophe Aldrovandi • Responsable du Parc des bisons d’Europe.

Sandrine Serret • Responsable de la réserve des bisons d’Europe.