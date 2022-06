“La grande librairie” mercredi 15 juin : les invités de François Busnel sur France 5 (vidéo)

Mercredi 15 juin à 21:00 sur France 5, François Busnel vous proposera un nouveau numéro de “La grande librairie”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Et si la littérature représentait aussi une deuxième chance ? Notamment pour celles et ceux qui passent par la case prison...

Deux anciens prisonniers devenus romanciers, et brillants romanciers, seront aux côtés de Fançois Busnel mercredi soir sur France 5.

Mais également en plateau, une surveillante et une directrice d'un centre pénitentiaire pour femmes...

La grande évasion par la littérature, c'est dans “La grande librairie” mercredi soir sur France 5 avec :



René Frégni, pour son livre « Minuit dans la ville des songes » chez Gallimard.

Marie-Annick Horel, pour son livre « Au cœur de la prison des femmes » chez Tallandier.

Fabrice Rose, pour son livre « Histoires de femmes » chez Robert Laffont.

Véronique Sousset, pour son livre « Fragments de prison » au Cherche Midi.

Résumé des ouvrages des invités :

René Frégni « Minuit dans la ville des songes »

"J'avais été jadis un voyageur insouciant. Je devins un lecteur de grand chemin, toujours aussi rêveur mais un livre à la main. Je lus, adossé à tous les talus d'Europe, à l'orée de vastes forêts. Je lus dans des gares, sur de petits ports, des aires d'autoroute, à l'abri d'une grange, d'un hangar à bateaux où je m'abritais de la pluie et du vent. Le soir je me glissais dans mon duvet et tant que ma page était un peu claire, sous la dernière lumière du jour, je lisais.J'étais redevenu un vagabond, mal rasé, hirsute, un vagabond de mots dans un voyage de songes."

Ce roman est le récit d'une vie d'errance et de lectures, aussi dur que sensuel, aussi sombre que solaire. Le chaos d'une vie, éclairée à chaque carrefour périlleux par la découverte d'un écrivain. René Frégni, conteur-né, ne se départit jamais de son émerveillement devant la beauté du monde et des femmes. Fugueur, rebelle, passionné de paysages grandioses, qui restent pour lui indissociables des chocs littéraires. Un homme qui marche un livre et un cahier à la main.

Marie-Annick Horel « Au cœur de la prison des femmes »

Jamais l’univers carcéral féminin n’avait été dévoilé de si près.

Surveillante au Centre pénitentiaire de Rennes, le seul en France exclusivement réservé aux femmes, Marie-Annick Horel nous raconte 37 années de terrain, la confrontation avec la violence permanente mais aussi son immense fierté d’exercer un métier qu’elle juge pourtant être une « zone d’ombre de la République ».

À 21 ans, Marie-Annick Horel est une jeune recrue qui découvre l’univers de la prison et veut se rendre utile. Son goût du contact, elle le cultivera toute sa carrière, cherchant à instaurer des relations plus humaines avec les détenues. Qu’elles soient mères infanticides, braqueuses, tueuses ou trafiquantes, elle ne les juge pas.

Toujours à leur écoute, Marie-Annick Horel a voulu témoigner du désespoir et de la solitude de ces longues peines « qui ne se pardonnent jamais » mais aussi de la drogue, des trafics, de l’ultraviolence du quotidien carcéral et des quelques moments de joie. Elle dessine des portraits poignants : de rares femmes parviennent à s’en sortir, d’autres récidivent ou désespèrent…

Avec sa parole franche et vraie, Marie-Annick Horel livre un témoignage inédit sur la réalité d’un métier dévalorisé, encore tabou, exposé à la gestion de crise continue. Elle dénonce le manque de moyens et de formation d’une profession invisible et fait des propositions pour améliorer la réinsertion des condamnées.

Fabrice Rose « Histoires de femmes »



Créé en détention, Histoires de femmes est un recueil de textes qui regorge de vie autant qu'un hymne à la liberté.

Sous la direction de Lisette Lombé, Elvira Masson, Fabrice Rose et Delphine de Vigan, en partenariat avec l'association Lire pour en sortir.

Vous qui tenez ce livre entre vos mains, vous allez découvrir une vingtaine de détenues devenues des écrivantes. Vous allez partager leurs aspirations et un peu de ce qui se passe entre les murs d'une prison. Derrière les mots de chacune, c'est peu à peu leurs forces, leurs faiblesses, leurs désirs et leurs joies qui transparaissent. Se dessine le portrait de femmes courageuses qui sont parvenues à s'affranchir de leur passé et à trouver une nouvelle voie.

Véronique Sousset « Fragments de prison »

Véronique Sousset est directrice d'établissement pénitentiaire. Tirés de son vécu professionnel, ces Fragments de prison répondent au lecteur curieux et traversé d'impressions opposées, entre répulsion et fantasme, quant à ce lieu méconnu qu'est la prison : ses visages, ses histoires singulières, ses missions, ses ombres, ses représentations...

Mettre en mots la prison afin de ne pas laisser le silence dicter sa loi, faire entendre d'autres échos pour mieux comprendre le fonctionnement de l'institution carcérale.

Au travers d'anecdotes, de tranches de vie, de portraits, ce texte nous fait découvrir, au fil des pages, la vie de détenus, hommes et femmes, célèbres ou anonymes, et donne à voir la prison autrement : par le prisme de la rencontre.