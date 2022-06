“Vive le camping” à Fréjus, un camping haut en couleurs, jeudi 16 juin sur 6ter

Jeudi 16 juin à 21:10, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouveau numéro inédit de “Vive le camping” : « Un camping haut en couleurs à Fréjus ».

Cette semaine, Élodie Gossuin vous emmène dans un lieu d’exception à Fréjus, dans le Var, à quelques kilomètres de la Méditerranée. C’est un établissement cinq étoiles situé au cœur de la pinède. Avec ses 300 mobile-homes répartis sur plus de quinze hectares de végétation, c’est une petite ville dédiée aux loisirs et à la détente. Chaque été, le camping accueille plus de 1 500 vacanciers venus de toute la France. Et cette année, l’établissement fête en grande pompe ses 40 ans !

Magalie et Jean-Claude, les piliers de l’établissement, ne manqueraient pour rien au monde cette célébration. Avec leurs trois enfants, Axel, Jade et Inaya, ces Marseillais n’envisagent pas de passer l’été ailleurs ! Chaque année, ils y retrouvent une famille belge rencontrée il y a quatre ans. Avec elle, ils forment une joyeuse bande qui partage tout !

En revanche, pour Sophie, Alexandre et leurs trois enfants, originaires de Besançon dans le Doubs, c’est une grande première : avec leurs parents, Jeanice, Louise et Waren vont découvrir les joies du camping. Sportifs, ils comptent bien profiter de toutes les activités, mais aussi découvrir les décors de rêve de la région.

Depuis quatre ans, Vanessa, David et leurs quatre enfants, Keurtys, Lena, Lewis et Léanie, posent leurs valises ici pour les vacances. Venus de Grigny dans l’Essonne, c’est leur dernier été tous ensemble, car l’aîné passera ses prochains congés avec ses copains. Alors, pour marquer cette étape, la famille a invité les cousins.