“Recherche appartement ou maison” : nouvel inédit vendredi 17 juin sur M6 avec Stéphane Plaza

Vendredi 17 juin à 21:10, M6 vous proposera un nouvel inédit du magazine “Recherche appartement ou maison” avec Stéphane Plaza qui sera suivi de deux rediffusion.

Sophie, 47 ans, et Frédéric, 52 ans, ont 2 enfants et sont installés à Montréal depuis 4 ans. Ils ont décidé de s’installer à Lille, la région d’origine de Sophie. En recherche depuis 6 mois, les visites virtuelles n’ont pas abouti et ils ont pris une location dans la périphérie de Lille en attendant. Stéphane Plaza et Antoine Blandin vont aider Sophie à trouver la maison idéale.

Mélanie, qui a une fille de 17 ans, et Jérôme ont 3 enfants. Après avoir vendu leurs appartements respectifs pour un projet de construction qui n’a pas abouti, ils sont logés par leurs parents, entassés à 6 dans un petit appartement. Très difficile pour eux de se consacrer à cette recherche avec 4 enfants, ils aimeraient être accompagnées. Caroline Gherman va-t-elle dénicher le bien qui les rendra tous heureux ?

Alex, 28 ans, et Lise, 28 ans, sont en location dans Lyon et cherchent à gagner en superficie pour l’activité d’Alex et surtout, pour acheter leur premier bien. En recherche depuis 5 mois, ils ont fait 7 visites mais n’ont pas eu de coup de cœur ! Sandra Viricel va-t-elle enfin trouver le coup de cœur attendu ?

À la suite de cet inédit, M6 vous proposera de voir ou de revoir deux anciens numéros :

23:05 Spéciale challenge

À l’occasion de la 100ème de l’émission diffusée en début d’année, Stéphane Plaza avait lancé un concours sur les réseaux sociaux, et avait demandé d’envoyer des vidéos originales à tous ceux qui étaient à la recherche de l’appartement ou la maison de leurs rêves. Stéphane a eu un mal fou à départager les nombreux candidats qui ont relevé ce défi… mais il a tranché !

Stéphane Plaza va tout faire pour trouver un appartement à Laurine à Paris, Mathieu Beyer va aider Cyrielle et Maxime à trouver une maison à Strasbourg, et Antoine Blandin va accompagner Carole et David dans leur recherche d’une maison en Vendée.

00:55 Suzette / Agnès et Alexandre / Véronique et Guillaume



Suzette, 75 ans, est une pétillante retraitée qui vit à Arpajon dans l'Essonne. Ne parvenant plus à s'occuper de sa grande maison et à en payer les charges, et face aux difficultés du marché immobilier, elle avait été accompagnée jusqu'à la vente dans « Maison à vendre » par Stéphane Plaza, aidé de Sophie Ferjani. Aujourd'hui, il est l'heure de quitter cette maison, puisque les nouveaux propriétaires la récupèrent dans 1 mois ! Mais Suzette n'a pas encore trouvé l'appartement dont elle rêve. Elle souhaite absolument rester à Arpajon, où elle a toutes ses activités : la danse, le théâtre et les sorties entre amis. Elle ne sait pas du tout comment s'y prendre et l'urgence est là.

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour l'aider dans sa recherche, va-t-il lui dénicher l'appartement espéré dans de si courts délais ?

Agnès, 45 ans, et Alexandre, 42 ans, sont en couple depuis cinq ans. Elle travaille dans un laboratoire pharmaceutique vétérinaire, et lui est ingénieur technico-commercial. Chacun est propriétaire de son propre appartement dans Lyon, mais ils sont lassés des allers/retours entre les deux… : aujourd'hui, ils sont enfin prêts à vivre ensemble ! Ils cherchent un appartement qui leur ressemble, avec 2 chambres et un bel extérieur.

Sandra Viricel va faire une sélection de plusieurs appartements dans le centre de Lyon, va-t-elle trouver celui qui va plaire aux deux amoureux ?

Véronique, 56 ans, et Guillaume, 46 ans, travaillent tous les deux dans les assurances. Ils se sont rencontrés lors d'une formation il y a 3 ans. Quelques mois plus tard, Véronique quittait sa vie cannoise, sa famille, ses amis, son travail, pour rejoindre Guillaume dans sa région, à Nuits-Saint-Georges, en Bourgogne. Ensemble, ils ont pris une grande maison en location pour accueillir les trois enfants de Guillaume dont il s'occupe en garde alternée, mais Véronique se sent beaucoup trop isolée dans ce petit village. Elle souhaite retrouver une vie citadine avec des restaurants et des commerces. Ils se sont donc lancés dans la recherche d'une grande maison à acheter. Cette recherche est au point mort car ils ne sont pas d'accord… Guillaume veut rester au calme et Véronique veut de l'agitation…

Romain Cartier va essayer de réunir un maximum de critères dans les biens qu'il va leur proposer. Va-t-il trouver la maison qui va contenter tout le monde ?