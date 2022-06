“Enquête Exclusive” : « Hawaï, l’archipel le mieux gardé d’Amérique » dimanche 19 juin sur M6 (vidéo)

Dimanche 19 juin à 23:00, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” « Hawaï, l’archipel le mieux gardé d’Amérique ».

Isolé au milieu de l’océan Pacifique, Hawaï est un archipel volcanique réputé pour ses paysages majestueux et uniques au monde. Des falaises vertigineuses, des chutes d’eau interminables, une épaisse forêt tropicale, des plages de sable aux teintes dorées, des vagues géantes… Le 50ème état d’Amérique, depuis 1959, est un paradis lointain qui a notamment servi de décor au tournage du film Jurassic Park de Steven Spielberg.

Compte tenu de sa position stratégique, c’est aussi la plus grande concentration des forces armées des États-Unis avec cinquante mille hommes et leurs familles répartis sur onze bases militaires, dont Pearl Harbor. Derrière la carte postale et l’incarnation de la puissance militaire américaine, des voix s’élèvent, dont celles des cent cinquante mille natifs, les descendants des peuples polynésiens de Hawaï. Depuis l’annexion de l’archipel en 1893 par les États-Unis, ils ont perdu la quasi-totalité de leurs terres.

Musicien et activiste, Kalehua Krug est un défenseur de l’identité d’Hawaï. Il milite pour les natifs de l’archipel et contre la position dominante de l’armée, comme dans la sublime vallée de Makua, au nord de l’île d’Oahu. Ici se trouve un terrain militaire de mille hectares qui a longtemps servi de champ de tir à l’artillerie de l’US Army. Désormais, Kalehua milite pour sa rétrocession.

Randy et Primerose font partie des rares natifs à encore posséder une petite maison sur l’île de Kauai. Mais ils doivent traverser l’immense propriété de six cent cinquante hectares du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, pour aller se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres. De nombreux millionnaires américains ont investi dans l’archipel pour se faire construire de spectaculaires villas. La pression immobilière est devenue infernale. Résultat, un sentiment anti-américain et indépendantiste s’affiche désormais au grand jour.

L’histoire a réservé un meilleur sort aux descendants des premiers colons. Les vastes plaines de Maui sont le terrain de jeu favori des cowboys. Les ranches de l’archipel sont parmi les plus grands des États-Unis. Moira Rice est l’héritière d’un domaine de quatre mille hectares. Elle est la 4ème génération à la tête de Kaonoulu ranch. Tous les mois, elle y organise des compétitions de rodéo.

Mais Hawaii réserve encore bien des surprises. De nouveaux pionniers ont fait récemment leur apparition dans l’archipel. Ils se sont mis en tête de conquérir les terres volcaniques les plus hostiles au monde, comme sur Big Island. Régulièrement, les coulées de lave emportent tout sur leur passage. Mais certains propriétaires téméraires ont décidé d’y faire construire leur maison.

Hawaï, c’est aussi le paradis du surf. Sur l’île d’Oahu, la North Shore (côte nord) est le rendez-vous mondial de la discipline. Un endroit de rêve pour les amoureux du surf et des belles vagues.

