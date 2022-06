“Les parcs d'attractions préférés des Français” : Le Parc Astérix, mercredi 22 juin sur Gulli (vidéo)

Mercredi 22 juin à 21:05, Camille Cerf présentera sur Gulli le premier numéro du magazine “Les parcs d'attractions préféré des Français” qui sera consacré au Parc Astérix.

Ils ne cessent d'attirer les foules. En France, ce sont près de 65 millions de visiteurs qui se rendent dans les parcs d'attractions chaque année. Mais quels sont leurs secrets pour se renouveler et faire fonctionner ces immenses machines à rêves ?

Camille Cerf mène l’enquête pour cette nouvelle série de magazines qui entraine les téléspectateurs dans les plus beaux parcs d’attractions. Disneyland, Parc Astérix, Puy du fou, des coulisses aux manèges en passant par les répétions des spectacles, tous les secrets des parcs seront dévoilés.

Dans le premier numéro, Camille Cerf nous entraîne en terre gauloise, pour un succès 100% français : Le Parc Astérix !

Parc de loisirs le plus visité en France derrière Disneyland Paris, les caméras de Gulli étaient présentes pour ses 30 ans : rénovation du sol au plafond, ouverture d'hôtel, nouvelles attractions.

Entre répétitions, stress et imprévus, pendant trois mois, Camille Cerf et ses équipes ont suivi le quotidien de cette grande famille de Gaulois qui, à force de travail et d’astuces, fait du Parc Astérix le deuxième parc d’attractions préféré des Français !