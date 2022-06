“Science grand format” : « Le mystère de Denisova » jeudi 23 juin sur France 5

Jeudi 23 juin à 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de suivre un nouveau numéro du magazine “Science grand format” : « Le mystère de Denisova ».

En 2008, lors de fouilles en Sibérie, une équipe d’archéologues russes met au jour un étrange petit ossement. Il semble provenir d’un humain, et les chercheurs se dépêchent donc de l’envoyer au laboratoire pour une analyse génétique.

La tâche est ardue : l’ossement est minuscule et l’ADN très ancien. Mais les scientifiques s’obstinent, et obtiennent enfin un résultat des plus étonnants : il s’agit bien d’un humain, mais pas d’un Homo sapiens, ni d’un Neandertal...

Le monde découvre ainsi l’existence dans la préhistoire d’une troisième espèce d’humain. Les scientifiques le baptisent « Denisova », du nom de la grotte où l’ossement a été découvert.

Mais on ne sait encore rien de cette espèce. D’où vient-elle ? À quoi ressemblait-elle ? Et que peut-elle nous apprendre sur notre propre histoire ? Cette découverte déclenche une enquête internationale, mobilisant des dizaines de chercheurs, tous déterminés à élucider le mystère.

Nous allons suivre cette odyssée, de l’Europe au Tibet, jusqu’en Papouasie Nouvelle Guinée, afin de lever un coin du voile sur l’existence de notre nouveau cousin. Et nous découvrirons qu’à certains moments de notre histoire, nous aurions entretenu des relations très étroites avec ce parent. Nous aurions même partagé la planète avec lui pendant des dizaines de milliers d’années.