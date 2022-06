“Echappées Belles” : « Normandie, de village en village », samedi 25 juin sur France 5

Samedi 25 juin à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Ismaël Khelifa vous emmènera en Normandie.

Des immenses plages du Débarquement aux collines ondulantes du Perche ornais, des champs de pommiers en fleurs du pays d’Auge aux falaises de la Suisse Normande, l’impressionnante variété de paysages de la Normandie a tout pour plaire.

Cette région de l’Ouest français coincée entre la Bretagne et l’Ile-de-France, où vivent plus de 3 millions d’habitants, a fait de ses petits villages authentiques et pittoresques son atout phare. Parmi eux, certains bourgs ont acquis une grande notoriété et attirent de nombreux visiteurs ; d’autres, plus discrets, ont su préserver leur écrin et leur authenticité.

La Normandie regorge aussi de territoires méconnus des touristes, voire insoupçonnés, qui illustrent pourtant son riche patrimoine historique et naturel. Des cités médiévales abritant les vestiges d’un autre temps, des communes situées à la naissance du massif armoricain prisées pour leurs reliefs et leurs activités nature, des lieux-dits marqués par une solidarité vicinale, voilà ce qui façonne également la Normandie.

Ismaël Khelifa va à la rencontre d’habitants impliqués dans la vie locale et investis dans la protection de leur terroir et de leurs traditions ; des gens du cru enthousiastes à l’idée de faire découvrir les trésors de leur région natale ou d’adoption.

D’où vient l’attachement des Normands pour leur patrimoine ? Comment font les habitants pour maintenir l’esprit et la culture authentique des « villages » ? Comment certains habitants dépoussièrent leur bourg endormi pour gagner en visibilité ?

Les reportages diffusés :

La carte d'identité des villages

Le travail du métal à Villedieu-les-Poêles

Saint-Vaast la Hougue, village littoral

La Suisse normande, eldorado des sportifs

Le marais blanc du Cotentin

La Renaissance du village de Quibou.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Les Grenadines d'île en île ».

Situé entre Sainte-Lucie au nord et Grenade au Sud, cet archipel des Caraïbes est une démocratie parlementaire du Commonwealth. Connu pour ses plages de sable fin, ses milliardaires, et activités de sport extrême ; il attire chaque année de nombreux touristes. Ici, les habitants ne manquent pas d'idées pour vivre heureux : gastronomie, musique et fêtes traditionnelles...

En commençant à 1234 mètres d'altitude par la découverte du volcan "la souffrière", point culminant de Saint Vincent, Sophie Jovillard nous embarque dans un voyage marqué par la nature resplendissante qu'offre le pays, et des insulaires caractérisés par leur envie de partager...