“Sept à Huit” : Jamel Debbouze se confie dans le Portrait de la semaine dimanche 3 juillet sur TF1

Dimanche 3 juillet, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit” dans lequel « Le portrait de la semaine » d'Audrey Crespo-Mara sera consacré à Jamel Debbouze.

Il y a longtemps qu’on ne l’a pas vu à la télévision. Humoriste, acteur et producteur, il est l'un des plus célèbres stand-upeurs français. Aujourd'hui âgé de 47 ans, Jamel Debbouze, a ouvert une voie à une nouvelle génération d’humoristes grâce au Jamel Comedy Club et au Marrakech du Rire dont il vient de fêter les 10 ans.

Après plus de 25 ans de carrière, l’avenir ne fait pas peur à cet éternel enfant. Sa vision de la France, son vrai visage derrière cette image de pitre, ses souvenirs d'enfance : dimanche soir Jamel Debbouze se confie à Audrey Crespo-Mara.

C'est le Portrait de la Semaine d’Audrey Crespo-Mara, dans “Sept à Huit” dimanche 3 juillet à partir de 19:30 sur TF1.