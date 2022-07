“Echappées Belles” : Week-end à Rouen, samedi 16 juillet sur France 5 (vidéo)

À voir ou à revoir samedi 16 juillet à 21:00 sur France 5, un nouveau numéro du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène cette semaine en week-end à Rouen.

Rouen, capitale normande, est idéalement située pour profiter d'un long week-end. Sur la liste de ses atouts, on peut citer sa vieille ville, ses façades en colombages, ses rues piétonnes, sa fameuse cathédrale maintes fois peinte par les Impressionnistes, ou encore ses églises si nombreuses que Victor Hugo surnomma Rouen, en1830, « la ville aux cent clochers ».

Que ce soit dans le centre-ville historique, sur la Seine, au milieu des prés, des forêts ou au pied des falaises calcaires, un week-end à Rouen et dans ses alentours, c'est l'assurance d'un programme dynamique entre histoire, gourmandise et nature.

Jérôme Pitorin commence son séjour à bord d'un bateau sur la Seine, aux abords de Giverny...

Les reportages diffusés :

Rouen à 360°

Les coulisses de la cathédrale

La ville des brocanteurs

La Normandie médiévale

La grande Armada

Rouen maritime .

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera « Croatie, un air d'Italie ».

Trait d'union entre la Croatie continentale et l'Adriatique, l'Istrie est une péninsule située dans le nord-ouest du pays. Ce territoire qui s'avance dans l'Adriatique est une terre de métissage culturel et de contrastes notamment grâce à sa situation géographique. De nombreux peuples y ont laissé leurs traces et l'influence la plus importante reste celle de Venise.

Aujourd'hui encore, les villes côtières de la péninsule sont imprégnées du patrimoine architectural et culturel italien. Faisant appel à ses produits de la mer fraîchement pêchés, à ses truffes divines, à sa merveilleuse huile d'olive et à ses grands crus, la péninsule offrira à Tiga un véritable paradis pour ses papilles…

Les reportages diffusés :