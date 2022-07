« Guérisons inexpliquées : les pouvoirs de l'esprit sur le corps » mardi 19 juillet sur France 2

Mardi 19 juillet à 21:10, Adriana Karembeu et Michel Cymes présenteront sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” qui sera consacré aux guérisons inexpliquées.

Avez-vous déjà pensé à vous soigner autrement ? Nous avons, à juste titre, l’habitude de prendre des médicaments. Mais nous avons parfois tendance à oublier que nous avons également en nous des ressources stupéfiantes ! Le pouvoir de notre esprit sur notre corps et notre santé est bien plus puissant qu’on ne l’imagine… au point de permettre, parfois, des guérisons inexpliquées par la science.

Magnétisme, acupuncture, hypnose, coupeurs de feu… Comment certaines pratiques complémentaires s’imposent-elles aujourd’hui à l’hôpital ? Comment d’autres entrent dans la vie de certains patients en leur redonnant le souffle qui leur manquait et transforment leur existence ? Adriana Karembeu et Michel Cymes s'intéressent aux pouvoirs de l'esprit sur le corps.

Guibert Del Marmol, 57 ans.

Une tumeur dans le cerveau à 30 ans le contraint à une lourde opération, censée le rendre stérile et l’obliger à prendre des médicaments pour le reste de son existence. Guibert en décide autrement et change radicalement son mode de vie. Il ne prend plus rien depuis des années et a eu deux enfants biologiques !

Axel Allétru, 31 ans.

Après un accident de moto cross qui lui sectionne en grande partie la moelle épinière, on lui annonce qu’il sera paraplégique. Ce sportif professionnel n’y croit pas et se donne 2 ans pour se rééduquer. Aujourd’hui… il remarche !

Sylvie Staub, 59 ans.

Après plusieurs cancers et de lourdes opérations, les médecins ne lui donnent plus que 2 années à vivre. Après l’incompréhension et la colère, elle finit par accepter la situation en profitant de chaque instant et en gagnant en sérénité grâce à la méditation quotidienne. Sauf qu’un matin, elle se sent guérie. Et elle l’est. Cela fait 15 ans que cela dure.