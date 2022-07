“Enquêtes criminelles” « Christian Van Eyken : le député, la maîtresse et le mari gênant » mardi 19 juillet sur W9

Mardi 19 juillet à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” : « Christian Van Eyken : le député, la maîtresse et le mari gênant ».

Lorsque le 8 juillet 2014, à Bruxelles, Marc Dellea est retrouvé sans vie dans son lit, les soupçons des policiers se tournent assez vite vers Sylvia Boigelot. Et pour cause, la compagne de Marc entretient une relation extraconjugale de longue date avec un ami du couple, un homme connu et influent : le député Christian Van Eyken. Et si les amants s’étaient débarrassés du mari encombrant ? Tout porte à le croire car la vidéosurveillance de l’immeuble montre que la nuit du meurtre, ils ont quitté l’appartement à 1h20 du matin… Ils sont donc les derniers à avoir vu la victime en vie !

De leur côté, les deux amants affirment qu’ils n’avaient absolument aucun intérêt à faire disparaître Marc Dellea. Selon eux, la piste criminelle a été négligée : une moustiquaire abîmée laisse penser que quelqu’un a pu s’introduire dans l’appartement pour s’en prendre à Marc. L’homme, négociant en café, se serait-il fait des ennemis ? Et puis les légistes n’ont pas su déterminer précisément l’heure du crime : la victime est donc peut-être morte le lendemain de leur visite, pas dans la nuit. Enfin, et surtout, la relation entre Sylvia et Christian n’avait rien de secret. Voilà des années qu’ils vivaient leur amour au grand jour, y compris au vu et au su de Marc !

Alors, la justice aurait-elle pu se tromper de coupable ? C’est ce que clament Christian Van Eyken et Sylvia Boigelot. Face aux caméras d’“Enquêtes criminelles”, le couple, aujourd’hui marié, a décidé de livrer sa vérité.

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera au meurtre de Frédéric Guittard en juin 2015 au Mans (Sarthe).

Les soupçons des enquêteurs se concentrent sur sa femme, Touria. Depuis des mois, elle s’épanche auprès de ses amis sur ses déboires conjugaux. Après 25 ans de mariage, Frédéric aurait demandé le divorce et le couple se livrait une guerre sans merci, notamment sur le partage des biens. Seulement, l’épouse nie avoir éliminé son mari et, surtout, elle a un solide alibi au moment du meurtre...