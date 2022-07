« Voyage aux frontières de la conscience » avec Adriana Karembeu et Michel Cymes mardi 26 juillet sur France 2

Mardi 26 juillet à 21:10, Adriana Karembeu et Michel Cymes présenteront sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” qui vous proposera un voyage aux frontières de la conscience.

Vous rêvez ? Vous avez déjà bu un peu trop d’alcool ? Médité ? Fait de l’hypnose ou de l’EMDR ? Alors vous avez déjà vécu des états modifiés de conscience, sans même vous en rendre compte.

Des états mesurables scientifiquement, qui modifient les structures cérébrales et qui permettent des découvertes inédites et révolutionnaires sur la conscience. Des états qui vont surtout, demain, nous aider à mieux vivre en nous aidant à lutter contre le stress, la dépression, les douleurs, les addictions, les phobies...

Sous l’œil exigeant de Steven Laureys, éminent neurologue et spécialiste de la conscience, Adriana Karembeu et Michel Cymes plongent dans le monde des expériences de mort imminente, des sorties de corps, de la médiumnité, des nouvelles formes de méditation avec l’apnée et des substances psychédéliques qui, encadrées par la science, sont autorisées dans certains pays. Un monde absolument fascinant, explicable en partie, encore mystérieux à bien des égards… qui va très probablement faire vaciller vos certitudes.

Kevin Finel, hypnothérapeute, formateur et président de l'ARCHE (Académie de recherche et de connaissance en hypnose ericksonienne) hypnotise Michel Cymes.

Charlotte Martial, neuropsychologue et chercheuse au Coma Science Group (Université de Liège), travaille depuis dix ans sur les expériences de mort imminente et lève le voile sur cet état fascinant.

Nicolas Fraisse, infirmier, affirme parvenir à « sortir de son corps » depuis qu’il a 7 ans. Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’en pense la science ?

Des médiums viennent expliquer comment ils travaillent. Nous les soumettons à un exercice difficile dont le résultat s’avère pour le moins intrigant. Comment expliquer ces phénomènes de clairvoyance ?

Adriana et Michel s’initient à l’apnée avec le champion Guillaume Néry, pour gagner en sérénité (mesures cérébrales à l’appui).

Vincent Verroust, ethnobiologiste, président et fondateur de la Société psychédélique française, nous éclaire sur les incroyables espoirs thérapeutiques de certaines substances réputées – à tort – comme dangereuses.