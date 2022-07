“Zone Interdite” « Campings, marchés, glaciers : déjouez les pièges et arnaques de l’été » mardi 26 juillet sur M6

Mardi 26 juillet à 21:10, Ophélie Meunier vous proposera de découvrir sur M6 un inédit de l'été du magazine “Zone Interdite” : « Campings, marchés, glaciers : déjouez les pièges et arnaques de l’été ».

Chaque année, l’arrivée de l’été signe aussi l’ouverture de la haute saison de l’arnaque. Le vacancier est la cible idéale de professionnels aux méthodes douteuses mais aussi des pires escrocs. Les équipes de Zone Interdite ont enquêté dans plusieurs secteurs phares des vacances d’été… et le résultat est édifiant.

Ce sont d’abord des campings qui se font passer pour ce qu’ils ne sont pas. Trois étoiles en façade mais un service parfois catastrophique. Chaque année, des milliers de vacanciers se font piéger par des professionnels qui n’hésitent pas à attirer des clients par des publicités mensongères. Les équipes de Zone Interdite ont passé une semaine dans l’un de ces établissements : locations vétustes et sales, manque d’effectif et sécurité plus que douteuse. Meilleur exemple : un « surveillant » de piscine qui ne sait pas nager !

Pour les escrocs, rien n’est trop gros. Même pas la star de l’été : le camping-car. Comme de nombreux acheteurs, Daryl l’a appris à ses dépens. Malgré un contrôle technique rassurant, son véhicule multiplie les pannes dans les jours qui ont suivi l’achat. Rien d’étonnant : depuis quelques années, les ventes de ces véhicules de tourisme explosent et, avec eux, les arnaques. Certains vendent même des camping-cars qui n’existent pas.

Bien souvent, les arnaques sont difficilement détectables par le consommateur. C’est le cas pour les fruits et légumes d’été que les vendeurs nous proposent pendant les vacances : fraises, framboises, mûres, groseilles... À écouter les commerçants, les fruits sortent tout juste du champ d’à côté. Pourtant le « made in France » affiché est parfois une belle supercherie et ce que nous avons filmé a tout du scandale.

Encore plus discret, le piège des glaces dites « artisanales ». L’appellation, souvent affichée en gros sur les vitrines, ne veut pas dire grand-chose : en quelques heures, lors d’un stage de formation, nous avons ainsi appris à les faire en cinq minutes, avec juste un sachet de poudre et de l’eau tiède...

À travers cette enquête sur les produits et les loisirs préférés des Français en vacances, les équipes de Zone Interdite vous propose de découvrir les pièges de l’été, en espérant vous aider à mieux les déjouer.