“Recherche appartement ou maison” : nouvel inédit jeudi 28 juillet sur M6 avec Stéphane Plaza

Jeudi 28 juillet à 21:10, M6 vous proposera un nouvel inédit du magazine “Recherche appartement ou maison” avec Stéphane Plaza qui sera suivi de deux rediffusions.

Vincenzo, 54 ans, est né à Palerme et habite à Paris depuis 15 ans. Il loue un studio devenu trop petit alors, quitte à déménager, autant se lancer dans l’achat ! Vincenzo se sent prêt à dénicher la perle rare mais il n’a pour l’instant pas trouvé son bonheur... Stéphane Plaza va épauler cet Italien amoureux de Paris et le guider dans son premier achat. Va-t-il trouver l’appartement qui fera, enfin, de Vincenzo un propriétaire heureux ?

Anne-Cécile, 41 ans, et Marc-Antoine, 42 ans, ont 3 enfants de 11, 9 et 6 ans. Actuellement à Rouen, ils ont vendu leur bien et sont en location le temps de rejoindre Toulouse, où Marc-Antoine a été muté. Un vrai changement de vie pour cette famille qui va permettre de se rapprocher de leurs familles et d’avoir une meilleure qualité de vie. Sophie Bensaid va les aider dans cette recherche de belles maisons familiales. Va-t-elle trouver la maison qu’ils espèrent tant ?

À Strasbourg, Raphaël, 48 ans, et Murielle, 45 ans et mère deux grands enfants, ont eu Louna, 11 ans. Ils vivent en location mais leur appartement a été vendu et ils devront bientôt quitter les lieux. Leur situation devient urgente !

Mathieu Beyer va se battre pour eux et tout mettre en œuvre pour défendre leur dossier. Va-t-il réussir à relever ce défi compliqué ?

À la suite de cet inédit, M6 vous proposera de voir ou de revoir deux anciens numéros :

22:50 Paola / Méline et Florian / Sophie et Genséric

Paola, pétillante quadragénaire, est mère célibataire de deux enfants. Originaire du Mexique, elle est en France depuis 20 ans et vit actuellement à Sèvres dans les Hauts-de-Seine, dans un 3-pièces, et voudrait se lancer dans un achat avec une chambre supplémentaire. Elle recherche depuis un an… Stéphane Plaza va essayer de débloquer la situation, et faire une sélection bien adaptée aux envies de Paola…

À Palaiseau, en région parisienne, vivent Sophie, 33 ans, Genséric, 35 ans, et leurs 2 enfants. Près de chez eux, vit aussi le père de Sophie, et cette famille a un comme projet de partir près de Lyon pour vivre tous ensemble ! Sandra Viricel va se lancer dans cette recherche atypique pour trouver cette grande maison qui satisfera toute la famille.

Méline, 26 ans, et Florian, 30 ans, ont décidé de se lancer dans l’aventure du premier achat. Méline travaille à Saint-Affrique à 2 heures de Toulouse, et loue une petite chambre près de sa clinique. Elle retrouve Florian l’autre moitié de la semaine. Mais ils veulent s’installer ensemble et trouver une maison plus près de la clinique de Méline. Sophie Bensaid va les guider dans leur recherche.

00:25 Maxime / Armand et Charlène / Nicole



Maxime, 29 ans, est porteur du syndrome d'Asperger. Il vit encore chez ses parents dans le 11e arrondissement mais veut à présent vivre dans son propre appartement, près de sa famille. Stéphane Plaza va redoubler d'efforts pour lui trouver l'appartement idéal.

Armand, 32 ans, et Charlène, 28 ans, vivent aujourd'hui à Castres mais aimeraient s’installer à Toulouse dans une maison pour construire leur famille. Sophie Bensaid va se lancer dans une recherche un peu compliquée puisque le couple n'a pas les mêmes goûts…

Nicole, une dynamique quinquagénaire, vit à Angers et recherche une maison avec un grand jardin pour ses chiens. Thibault Chanel va l’aider à trouver la maison de ses rêves pour elle et tous ses animaux.