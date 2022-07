“Enquête d'action” « Pompiers d'Aix-en-Provence : interventions sous tension », vendredi 29 juillet sur W9

Vendredi 29 juillet à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de voir ou de revoir sur W9 le numéro du magazine “Enquête d'action” : « Pompiers d'Aix-en-Provence : interventions sous tension ».

Aix-en-Provence, une des perles de la région PACA. Au cœur de la cité provençale, l'une des casernes les plus actives de France avec 70 interventions par jour. Près de 300 pompiers se relaient toute l'année pour porter secours aux 150 000 habitants.

Aux heures de pointe, le trafic routier est très dense entre ville et campagne. Désincarcérations, accidents et même altercations entre automobilistes, les pompiers multiplient les interventions à la croisée des autoroutes A51 et A8. Un accident entre trois véhicules, particulièrement dramatique, mettra les nerfs des pompiers à rude épreuve.

Les soldats du feu interviennent aussi dans les quartiers sensibles de la ville, toujours très difficile d'accès, quand des feux se déclenchent dans les caves et menacent les habitations. La population est à bout.

Dans l'arrière-pays aixois, en pleine zone rurale, les spécialistes du GRIMP assurent les missions les plus périlleuses pour aller secourir des alpinistes ou des randonneurs en détresse dans le massif de la Sainte-Victoire... en hélicoptère si besoin. En 2019, les hommes du GRIMP sont intervenus près de 50 fois pour porter secours aux randonneurs.