“Echappées Belles” : « Les villages blancs d'Andalousie », samedi 30 juillet sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir samedi 30 juillet à 21:00 sur France 5, le numéro du magazine “Echappées Belles” dans lequel Sophie Jovillard nous emmène en Andalousie.

L’âme de l’Andalousie se retrouve au cœur de ses villages, reconnaissables au blanc des façades.

La meilleure façon de visiter cette magnifique partie de l’Espagne est de prendre la route. La route des villages blancs, la route du vin, la route des olives ont ainsi été créées pour donner du sens à son voyage.

La route des villages blancs, l’une des plus belles d’Espagne, sillonne des paysages montagneux, traverse des sites sauvages, pourfend des vallées verdoyantes tout en prenant le temps de s’arrêter à chaque commune.

Sophie Jovillard commence son road trip andalou par la mer pour se plonger peu à peu vers l’intérieur du pays dans les terres montagneuses de la Sierra de Grazalema. Elle expérimente un vrai voyage dans le temps et dans l’espace qui ira de l’histoire andalouse à sa modernité et de Mojacar jusqu’à Arcos de la Frontera.

Les sujets diffusés :

Les villages du soleil

Barbate, le village du thon

Les étonnants villageois du désert

Au fil du Quadalquivir

Faire reverdir les villages

Le cheval au coeur du village.

A la suite, France 5 rediffusera le numéro « République Dominicaine, couleur Caraïbes ».

La République Dominicaine évoque les plages de Punta Cana, les hôtels all inclusive et le tourisme de masse. Mais, derrière cette image d’Épinal, se cache une magnifique île à plusieurs visages.

L’île propose des paysages naturels très variés entre le Nord baigné par l’Océan Atlantique et le Sud par la Mer des Caraïbes. Au Nord, on peut notamment admirer les cascades et les mangroves d’un des plus grands parcs naturels de l’île, le Parc National Los Haitises. On y trouve également une faune époustouflante : la baleine à bosse, des coraux ainsi qu’une grande variété d’oiseaux qui habitent l’une des trois plus belles baies au monde, Samaná.

Au Sud se situe Saint-Domingue, la première capitale espagnole du Nouveau-Monde lors de sa découverte par Christophe Colomb en 1492. Saint-Domingue est aujourd’hui un musée à ciel ouvert. Son centre historique, pavé, est cerné de remparts. Sa zone coloniale possède des édifices datant du XVIe siècle, dont la fameuse cathédrale qui fut la toute première construite dans le Nouveau Monde. Le palais Alcázar de Colón se dresse sur la place de España bordée de cafés. Si on part se balader dans la province de Peravia, à l’ouest de Saint-Domingue, il est possible de se perdre dans les champs de marais salants qui dégagent une lumière rose unique. La pêche artisanale est très ancrée dans ce coin du pays où la langouste et les sardines sont les produits phares.

La Rep-Dom, comme l’appelle tendrement les Dominicains, est un pays riche en contrastes, à la géographie exceptionnelle, animé de traditions et habité de personnes emplies de vitalité et de joie de vivre. Elle se vit, se ressent et se découvre au-delà des cartes postales de plages parfaites.

Jérôme Pitorin part découvrir tous les charmes secrets de l’île à la saveur tropicale, et ce au rythme du merengue bien sûr.

Les reportages diffusés :